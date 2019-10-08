Сбил насмерть велосипедиста и скрылся: полиций просит помочь найти водителя

ДТП произошло 7 октября в 20:14 ч. у села Суходолы Бродовского района

Сегодня, 8 октября, в 01:15 в реанимации умер велосипедист, которого вчера сбил автомобиль в селе Суходолы Бродовского района Львовской области.

ДТП произошло 7 октября в 20:14 на автодороге "Киев-Чоп". Водитель неизвестного автомобиля совершил наезд на велосипедиста, жителя Бродов, 1950 года рождения. Автомобиль с места происшествия скрылся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снес пешеходов, убил велосипедиста и погиб сам: ДТП на трассе

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство. Виновнику грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Всех, кто был очевидцем совершения этого ДТП или обладает информацией, которая поможет установить личность водителя-беглеца, просят обратиться на оперативную линию 102.

В Сарнах Ровенской области 15-летний парень на отцовском авто Skoda Oktavia сбил 34-летнего велосипедиста. Пострадавшего спасти не удалось. Авария произошла на улице Котляревского вечером 7 августа.