16-летний водитель во время аварии убил своего деда

На окраине с. Козин Киевской области 16-летний водитель Daewoo врезался в грузовик. Погиб 65-летний дед водителя. Фото - kv.npu.gov.ua

16 сентября на окраине с. Козин Мироновского района Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика.

Погиб 65-летний мужчина. 16-летний водитель - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По предварительным данным, 16-летний водитель Daewoo не придерживался безопасной скорости движения, и совершил столкновение с КамАЗом, который двигался в попутном направлении. В результате - пассажир легковушки, 65-летний дедушка несовершеннолетнего водителя, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - рассказали в полиции.

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Юношу, который находился за рулем, с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

Полицейские открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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