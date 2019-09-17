16-летний водитель во время аварии убил своего деда

16 сентября на окраине с. Козин Мироновского района Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика.
Погиб 65-летний мужчина. 16-летний водитель - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"По предварительным данным, 16-летний водитель Daewoo не придерживался безопасной скорости движения, и совершил столкновение с КамАЗом, который двигался в попутном направлении. В результате - пассажир легковушки, 65-летний дедушка несовершеннолетнего водителя, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - рассказали в полиции.
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Юношу, который находился за рулем, с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.
Полицейские открыли уголовное производство. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
В Сарнах Ровенской области 15-летний парень на отцовском авто Skoda Oktavia сбил 34-летнего велосипедиста. Авария произошла на улице Котляревского. Пострадавшего спасти не удалось. Он умер на следующий день в больнице. Несовершеннолетний водитель был пьян.
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