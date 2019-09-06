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пятница, 06 сентября 2019 21:11

Снес пешеходов, убил велосипедиста и погиб сам: ДТП на трассе

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Снес пешеходов, убил велосипедиста и погиб сам: ДТП на трассе
Водитель внедорожника травмировал 2-х пешеходов, сбил насмерть велосипедиста и погиб сам. Фото - Журнал Житомира

Два человека погибли и двое травмированы в ДТП на автодороге Львов-Шегини в селе Гостинцево Мостиского района Львовской области.

Авария произошла 6 сентября около 15:45. 69-летний водитель внедорожника Mercedes сначала сбил двух пешеходов, затем - велосипедиста, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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После этого автомобиль съехал с дороги в кювет. В результате наезда велосипедист скончался от полученных травм, также погиб водитель автомобиля.

Пешеходов госпитализировали в Мостисскую районную больницу. Полиция выясняет причины ДТП.

Суд избрал меру пресечения для 59-летней Лилии Сопельник, которая в Киеве наехала автомобилем на женщину с 9-летним сыном. Теща Сергея Притулы и экс- "регионала" Виталий Хомутынника будет под ночным домашним арестом в течение 2-х месяцев.

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