Снес пешеходов, убил велосипедиста и погиб сам: ДТП на трассе

Водитель внедорожника травмировал 2-х пешеходов, сбил насмерть велосипедиста и погиб сам. Фото - Журнал Житомира

Два человека погибли и двое травмированы в ДТП на автодороге Львов-Шегини в селе Гостинцево Мостиского района Львовской области.

Авария произошла 6 сентября около 15:45. 69-летний водитель внедорожника Mercedes сначала сбил двух пешеходов, затем - велосипедиста, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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После этого автомобиль съехал с дороги в кювет. В результате наезда велосипедист скончался от полученных травм, также погиб водитель автомобиля.

Пешеходов госпитализировали в Мостисскую районную больницу. Полиция выясняет причины ДТП.

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