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четверг, 08 августа 2019 14:23

Пьяный 15-летний парень убил велосипедиста
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На Ровенщине 15-летний парень на отцовском авто сбил насмерть 34-летнего велосипедиста
Фото: rv.npu.gov.ua
На Ровенщине 15-летний парень на отцовском авто сбил насмерть 34-летнего велосипедиста
На Ровенщине 15-летний парень на отцовском авто сбил насмерть 34-летнего велосипедиста

В Сарнах Ровенской области 15-летний парень на отцовском авто Skoda Oktavia сбил 34-летнего велосипедиста.

Авария произошла на улице Котляревского вечером 7 августа. Пострадавшего спасти не удалось. Он умер сегодня, 8 августа. Несовершеннолетний водитель был пьян, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Не имея права управления транспортным средством, 15-летний сарненчанин на автомобиле сбил на проезжей части велосипедиста, 34-летнего местного жителя. В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колена. Мужчину доставили в местную больницу. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, он умер", - сказано в сообщении.

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Согласно освидетельствования, несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер показал 0,8 промилле.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства происшествия с участием несовершеннолетнего.

В Киеве возле станции метро Черниговская на улице Гната Хоткевича автомобиль Toyota RAV4 врезался в грузовой автомобиль МАN. За рулем кроссовера находился пьяный несовершеннолетний юноша.

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