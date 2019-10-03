Полицейский убил велосипедиста

На Кировоградщине полицейский за рулем Mercedes сбил насмерть велосипедиста. Фото - 34 канал

В Александрии Кировоградской области полицейский за рулем Mercedes сбил велосипедиста. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Авария произошла 2 октября около 21:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В рамках производства продолжаются все необходимые следственные действия, в том числе исследования о наличии содержания алкоголя в крови водителя. С места происшествия изъяли вещественные доказательства и транспортное средство", - рассказали в полиции.

Полицейские также назначили служебное расследование.

Взяли под стражу полицейского, который в нетрезвом состоянии влетел в остановку в Броварах под Киевом. Тогда одна женщина погибла. Еще двое мужчин получили травмы.