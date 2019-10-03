Полицейский убил велосипедиста

В Александрии Кировоградской области полицейский за рулем Mercedes сбил велосипедиста. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Авария произошла 2 октября около 21:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"В рамках производства продолжаются все необходимые следственные действия, в том числе исследования о наличии содержания алкоголя в крови водителя. С места происшествия изъяли вещественные доказательства и транспортное средство", - рассказали в полиции.
Полицейские также назначили служебное расследование.
Взяли под стражу полицейского, который в нетрезвом состоянии влетел в остановку в Броварах под Киевом. Тогда одна женщина погибла. Еще двое мужчин получили травмы.
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