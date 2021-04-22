Самоубийство школьницы и страшная записка: мать рассказала о последнем дне жизни дочери

Елена Зайцева из Запорожья 4 апреля нашла в петле 15-летнюю дочь. А через пять дней после похорон обнаружила в ее вещах предсмертную записку. В ней школьница жаловалась на травлю в школе. И обвинила учителей в своей смерти. Фото: actual.today

Мать 15-летней Виктории из Запорожья, которая свела счеты с жизнью и оставила записку, рассказала о последнем дне жизни дочери.

В тот день девушка была на курсах. Туда ее родители привезли машиной. Когда Виктория выходила из машины, то попрощалась не так, как обычно. Только позже женщина поняла, что это было прощание перед суицидом, пишет "Актуально".

Вечером школьница позвонила матери и рассказала, что устала, даже по дороге домой уснула в маршрутке. Женщине показалось, что она хотела что-то рассказать. Когда же Виктория вернулась, то быстро пробежала к себе в комнату. Уже после полуночи мать нашла ее мертвой. Через пять дней женщина обнаружила ее предсмертную записку.

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"Когда это все произошло, работала полиция. Но ничего не нашли. На пятый день после похорон я открыла дверцу в шкафчике на рабочем месте. И там было это письмо. Она хотела, чтобы его увидели. Я прочитала. Отдала своей маме и упала", - рассказала Елена Зайцева.

Женщина о предыдущих попытках самоубийства ее ребенка не знала. Виктория была жизнерадостной и улыбчивой. Что касается буллинга, девочка раньше жаловалась на учителей. Когда об этом мать пыталась поговорить с классным руководителем, тот, по ее словам, просто высмеял ситуацию.

Виктория покончила с собой 4 апреля. В петле дочь в собственной комнате нашла ее мать. 21 апреля в сети появилась предсмертная записка школьницы. В ней девушка рассказала о травле со стороны учителей и сверстников, отметив их имена. Также в записке отмечается, что в гимназии проводили опрос о буллинге, и она единственная указала на проблему. Но в итоге весь класс списал это на шутку. И на это никто не обратил внимание.