Самолет выкатился за взлетную полосу

Из-за непогоды в аэропорту Львова самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы

В аэропорту Львова самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сложных погодных условий, людей эвакуировали.

Из-за этого самолет Стамбул-Львов вынужден был летать над Ивано-Франковском, потому что не мог приземлиться в аэропорту "Львов". Самолет из Египта полетел сразу в Киев.

Сегодня около 7.00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034), сообщила пресс служба Международного аэропорта Львов в Facebook.

Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет. С пассажирами работает представитель авиакомпании. Выполняются работы по эвакуации воздушного судна.

Впоследствии с летного поля успешно эвакуировали и сам самолет. Аэропорт планирует возобновить работу после 12.00.

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22 ноября "Международный аэропорт"Львов" имени Даниила Галицкого" преодолел очередную высоту - количество пассажиров достигло 2 млн в течение года. К концу года пассажиропоток аэропорт может достичь почти 2, 2 млн с приростом около 40%, что является рекордным для украинских аэропортов.