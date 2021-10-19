Самолет с пассажирами экстренно посадили во Львове

Самолет авиакомпании Czech Airlines, выполнявший рейс по маршруту Прага - Киев, экстренно посадили в аэропорту Львова. Причина - сердечный приступ у пассажира.

Об этом рассказал киевлянин Андрей Лютый-Лютенко в Facebook. Он сидел рядом с больным во время полета.

"Хочу поблагодарить экипаж ОК918 Czech Airlines за слаженную и профессиональную работу во время вынужденной посадки самолета во Львове из-за сердечного приступа у пассажира. Надеюсь, что с ним все будет хорошо", - написал Лютый-Лютенко.

В комментариях добавил, что мужчина выжил благодаря врачу на борту. Она сказала, что необходимо садиться во Львове. До Киева пассажир может не долететь. После посадки во Львове прибыла "скорая".

Автор: скриншот Другие пассажиры самолета растерялись и не знали, что делать

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Признаки сердечного приступа разные для мужчин и женщин. Если у женщины случился сердечный приступ, она чувствует тошноту, у нее нарушено пищеварение. Все это сопровождается болью в плече. Причем такая боль возникает гораздо чаще, чем боль в грудной клетке.