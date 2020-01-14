Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского

Работа комиссии пока продолжается

Украине предстоит установить, действительно ли самолет МАУ Иран сбил не намеренно, а по ошибке.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает Украинская правда.

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"Было несколько версий, версия ракеты была одной из основных с самого начала. Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты. Хочу отметить, что, несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом ", – отметил он.

Работа комиссии пока продолжается, а в Украину в ближайшие дни должен прибыть представитель Ирана, подытожил Ермак.

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января президент Ирана Хасан Рухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета. Украина имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до того, как Иран взял на себя вину. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.