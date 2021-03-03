С территории порта исчез моряк-иностранец

В Николаеве ищут моряка-иностранца.

1 марта гражданин Сирии Али Али 1993 года рождения вышел с территории городского торгового порта до сих пор не вернулся, сообщили в пресс-служба полиции Николаевской области.

Автор: mk.npu.gov.ua 1 марта гражданин Сирии Али Али вышел с территории городского торгового порта до сих пор не вернулся

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Граждан, которые могут помочь найти разыскиваемого или предоставить любую другую полезную информацию, просят сообщить об этом в Николаевское районное управления по адресу: Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам (0512), 40-94-89, 34-11-98, 53-13-31, 34-11-98 или 102.

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