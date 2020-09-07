С одним поссорился, другой был свидетелем: задержали подозреваемого в двойном убийстве

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 135
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 765
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1485
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 603
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 396
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 459
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 720
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3492
Фото
Все фото
3
7
6
4
3
Мужчина заступился за сестру и зарезал ее сожителя
Мужчина заступился за сестру и зарезал ее сожителя
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Пожар на свалке тушат пятый день: что удалось сделать
Пожар на свалке тушат пятый день: что удалось сделать
Под Киевом разыскивают несовершеннолетнюю с татуировкой цветка на руке
Под Киевом разыскивают несовершеннолетнюю с татуировкой цветка на руке
Школьник с пистолетом ограбил заправку: преступление попало на видео
Школьник с пистолетом ограбил заправку: преступление попало на видео
Видео
Все видео
С одним поссорился, другой был свидетелем: задержали подозреваемого в двойном убийстве
С одним поссорился, другой был свидетелем: задержали подозреваемого в двойном убийстве
"Рот закрой. Я и не таких обламывала" - педагог на глазах у одногруппников унижала 16-летнего студента
"Рот закрой. Я и не таких обламывала" - педагог на глазах у одногруппников унижала 16-летнего студента
Третий раз за месяц: столичную школу терроризируют "минированием"
Третий раз за месяц: столичную школу терроризируют "минированием"
На пешеходном мосту мотоциклист сбил девушку
На пешеходном мосту мотоциклист сбил девушку
"Пусть умирает дома?" - в больнице не нашлось места для тяжелого пациента
"Пусть умирает дома?" - в больнице не нашлось места для тяжелого пациента
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 540
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9819
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2556
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 711
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
понедельник, 07 сентября 2020 18:18

С одним поссорился, другой был свидетелем: задержали подозреваемого в двойном убийстве

  Комментировать
С одним поссорился, другой был свидетелем: задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Николаеве задержали подозреваемого в двойном убийстве. Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве 2 мужчин, тела которых нашли на берегу реки и в доме.

Им оказался 56-летний ранее судимый за сбыт наркотиков знакомый потерпевших, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Преступник в ходе конфликта из-за метадона с одним из погибших забил его до смерти во время встречи, оттащил тело на берег реки. Второго мужчину, как ненужного свидетеля преступления, злоумышленник избил ломом и задушил проволокой, чтобы тот не рассказал все полиции", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двойное убийство в Одессе: подозреваемого нашли

Преступника задержали по месту жительства - по соседству с домом пострадавших. Известно, что также злоумышленник похитил мобильный телефон у жертвы, который правоохранители изъяли.

За убийство и разбой задержанному грозит до 15 лет за решеткой.

6 сентября в Николаеве на берегу реки нашли тело 58-летнего мужчины. А в доме обнаружили труп 59-летнего знакомого хозяина. У обоих умерших эксперты обнаружили травмы головы и другие телесные повреждения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С одним поссорился, другой был свидетелем: задержали подозреваемого в двойном убийстве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

В Киеве проголосовали за нового патриарха

Поэта арестовали за похищение "Моны Лизы"

Метро и подвалы церквей оборудовали под бомбоубежища

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 19748
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 13599
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 9927
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 6714
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
4
 Просмотров: 5715
Происшествия
В суде ответчик порезал себя ножом и бросился на истицу
В суде ответчик порезал себя ножом и бросился на истицу Просмотров: 90
Мужчина заступился за сестру и зарезал ее сожителя
Мужчина заступился за сестру и зарезал ее сожителя
3
 Просмотров: 288
Не мог терпеть издевательств: 6-летний мальчик сбежал из дома
Не мог терпеть издевательств: 6-летний мальчик сбежал из дома Просмотров: 414
Автомобиль сбил 2-летнюю девочку на самокате
Автомобиль сбил 2-летнюю девочку на самокате Просмотров: 252
Не ответила на ухаживания: мужчина ударил ножом девушку
Не ответила на ухаживания: мужчина ударил ножом девушку Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
5
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
2
Саакашвили пил вино с Богданом
Голосов: 4880
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua