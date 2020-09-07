С одним поссорился, другой был свидетелем: задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Николаеве задержали подозреваемого в двойном убийстве. Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве 2 мужчин, тела которых нашли на берегу реки и в доме.

Им оказался 56-летний ранее судимый за сбыт наркотиков знакомый потерпевших, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Преступник в ходе конфликта из-за метадона с одним из погибших забил его до смерти во время встречи, оттащил тело на берег реки. Второго мужчину, как ненужного свидетеля преступления, злоумышленник избил ломом и задушил проволокой, чтобы тот не рассказал все полиции", - говорится в сообщении.

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Преступника задержали по месту жительства - по соседству с домом пострадавших. Известно, что также злоумышленник похитил мобильный телефон у жертвы, который правоохранители изъяли.

За убийство и разбой задержанному грозит до 15 лет за решеткой.

6 сентября в Николаеве на берегу реки нашли тело 58-летнего мужчины. А в доме обнаружили труп 59-летнего знакомого хозяина. У обоих умерших эксперты обнаружили травмы головы и другие телесные повреждения.