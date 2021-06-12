Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 981
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 549
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1179
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 999
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1872
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 549
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 729
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1422
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 441
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 360
Фото
Все фото
7
3
3
3
7
2-летняя девочка всю ночь бродила по полям: история счастливого спасения в фото
2-летняя девочка всю ночь бродила по полям: история счастливого спасения в фото
Неуправляемый грузовик свалил опору ЛЭП: фото и подробности
Неуправляемый грузовик свалил опору ЛЭП: фото и подробности
Расстрел военных под Житомиром: что требуют родные убитых
Расстрел военных под Житомиром: что требуют родные убитых
Женщина загнала нож в шею бывшему
Женщина загнала нож в шею бывшему
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Видео
Все видео
16-летний парень бил девушек для самоутверждения: показали видео и фото (18+)
16-летний парень бил девушек для самоутверждения: показали видео и фото (18+)
Страшная опора Южного моста напугала киевлян
Страшная опора Южного моста напугала киевлян
Водитель джипа раздавил утят, которые переходили дорогу с семьей
Водитель джипа раздавил утят, которые переходили дорогу с семьей
В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 576
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 423
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 306
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2601
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 612
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 450
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
суббота, 12 июня 2021 15:41

Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ

  Комментировать
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
В Одессе исчез руководитель штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Фото: facebook.com/RegionalneUpravlinnyaMorOhrany

Руководитель штаба отряда морской охраны Государственной пограничной службы 37-летний Алексей Чертков, который исчез еще 1 июня, находится в России.

Он якобы пересек границу с Россией в Харьковской области. Об этом сообщает 7 канал со ссылкой на собственные источники.

В пограничной службе Gazeta.ua эту информацию не подтвердили. Говорят, такой информации у них нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исчезновение офицера морской охраны: дело обрастает интересными подробностями

Никакой новой информации о месте пребывания Черткова нет, подтвердила пресс-секретарь морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.

"Новой информации нет. Поиски продолжаются, все тщательно проверяют, проводят опросы. И мы, и следователи собираем максимальную информацию", - рассказала Гуменюк.

Параллельно со следствием ведут служебное расследование.

Капитан первого ранга Алексей Чертков исчез 1 июня. В 06:30 вышел из своего дома на ул. Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. О нем известно, что женат, имеет сына и дочь. Владелец двух квартир в Одессе. Одна - служебная, другая принадлежит жене Екатерине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Больной мафиози в тюрьме писал песни

Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото

Неизвестные пытались разгромить украинские посольства в РФ

Исламист расстрелял ночной клуб для геев, убив полсотни людей

Ельцин стал президентом советской России

Самое читаемое
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 7011
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 5238
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
11
 Просмотров: 4842
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
7
 Просмотров: 3627
Интимное фото и переписка с &quot;Холостяком&quot;: Лесю Никитюк &quot;взломали&quot; в Instagram
Интимное фото и переписка с "Холостяком": Лесю Никитюк "взломали" в Instagram
6
 Просмотров: 2808
Происшествия
2-летняя девочка всю ночь бродила по полям: история счастливого спасения в фото
2-летняя девочка всю ночь бродила по полям: история счастливого спасения в фото
7
16-летний парень бил девушек для самоутверждения: показали видео и фото (18+)
16-летний парень бил девушек для самоутверждения: показали видео и фото (18+)
 Просмотров: 594
Под Киевом загорелся прицеп "Новой Почты" с посылками. Названа причина
Под Киевом загорелся прицеп "Новой Почты" с посылками. Названа причина Просмотров: 387
Спасатели сняли 5-летнюю девочку с подоконника многоэтажки
Спасатели сняли 5-летнюю девочку с подоконника многоэтажки Просмотров: 171
Неадекват, который избил ногами школьницу, вступился за дочь
Неадекват, который избил ногами школьницу, вступился за дочь Просмотров: 783
Больше всего комментируют
7
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
2
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
1
Шевченко и его команда огорчают украинских болельщиков
1
"Использовать вопрос пленных в политике - это скотство" - Порошенко о "пленках Медведчука"
Голосов: 69
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть