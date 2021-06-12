Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ

В Одессе исчез руководитель штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Фото: facebook.com/RegionalneUpravlinnyaMorOhrany

Руководитель штаба отряда морской охраны Государственной пограничной службы 37-летний Алексей Чертков, который исчез еще 1 июня, находится в России.

Он якобы пересек границу с Россией в Харьковской области. Об этом сообщает 7 канал со ссылкой на собственные источники.

В пограничной службе Gazeta.ua эту информацию не подтвердили. Говорят, такой информации у них нет.

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Никакой новой информации о месте пребывания Черткова нет, подтвердила пресс-секретарь морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.

"Новой информации нет. Поиски продолжаются, все тщательно проверяют, проводят опросы. И мы, и следователи собираем максимальную информацию", - рассказала Гуменюк.

Параллельно со следствием ведут служебное расследование.

Капитан первого ранга Алексей Чертков исчез 1 июня. В 06:30 вышел из своего дома на ул. Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. О нем известно, что женат, имеет сына и дочь. Владелец двух квартир в Одессе. Одна - служебная, другая принадлежит жене Екатерине.