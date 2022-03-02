"Россияне заплатят за убийства" - Вакарчук приехал в Харьков

Украина победит, сказал Вакарчук.

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приехал в Харьков.

Видеообращение опубликовал из центра города.

"Сейчас находимся в центре украинского Харькова. На разбомбленной площади Свободы.

Они могут бросать бомбы на наши площади, но они никогда не разбомбят наш дух и нашу свободу.

Украина победит. Мы обязательно отстоим каждый сантиметр нашей земли.

Россияне заплатят за то, что пришли на наши миры земли убивать наших людей.

Слава Украине! Героям слава!" – заявил.

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Вчера россияне обстреляли Харьков из истребителей. Обстреляли жилой микрорайон. В результате авиаудара погибли восемь человек, шестеро пострадали. 1 марта, сразу после завершения комендантского часа, российские оккупанты взорвали помещение Харьковской областной администрации на площади Свободы.