"Россияне заплатят за убийства" - Вакарчук приехал в Харьков

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приехал в Харьков.
Видеообращение опубликовал из центра города.
"Сейчас находимся в центре украинского Харькова. На разбомбленной площади Свободы.
Они могут бросать бомбы на наши площади, но они никогда не разбомбят наш дух и нашу свободу.
Украина победит. Мы обязательно отстоим каждый сантиметр нашей земли.
Россияне заплатят за то, что пришли на наши миры земли убивать наших людей.
Слава Украине! Героям слава!" – заявил.
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Вчера россияне обстреляли Харьков из истребителей.
Обстреляли жилой микрорайон. В результате авиаудара погибли восемь человек, шестеро пострадали.
1 марта, сразу после завершения комендантского часа, российские оккупанты взорвали помещение Харьковской областной администрации на площади Свободы.
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