Враг попал в Военный институт танковых войск.

Россияне обстреляли Харьков из истребителей.

Об этом пишет Telegram-канал "ТРУХА".

"В танковое училище попали, с истребителя, там снаряды на складе взрываются", - пишут.

Также опубликовали взрывы в ботаническом саду.

"Харьков уничтожают!!!", - сообщают.

"Самолёт, вероятно, не один. Харьковчане насчитали по меньшей мере пять пролетов", - пишет "Суспільне".

Предварительно снаряды попали в Институт танковых войск на Холодной Горе, Павлово Поле.

Несколько снарядов упали на главный учебный корпус института (ранее – танковое училище) и на парк боевых машин.

Дополняется.