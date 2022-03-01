Россияне обстреляли Харьков из истребителей.
Об этом пишет Telegram-канал "ТРУХА".
"В танковое училище попали, с истребителя, там снаряды на складе взрываются", - пишут.
Также опубликовали взрывы в ботаническом саду.
"Харьков уничтожают!!!", - сообщают.
"Самолёт, вероятно, не один. Харьковчане насчитали по меньшей мере пять пролетов", - пишет "Суспільне".
Предварительно снаряды попали в Институт танковых войск на Холодной Горе, Павлово Поле.
Несколько снарядов упали на главный учебный корпус института (ранее – танковое училище) и на парк боевых машин.
Дополняется.
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