Оккупанты опять обстреляли Харьков, есть погибшие

Фото: ГСЧС

В Харькове обстреляли жилой микрорайон.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Спасатели сообщают, что в результате авиаудара между вторым и третьим подъездом дома погибли восемь человек, шестеро пострадали, 38 человек спасли.

Также есть информация, что в Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший город.

По предварительной информации главы администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, самолет упал в районе рынка Лоск.

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С этого самолета прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте. Предварительно в доме погибли восемь человек, восемь травмированы.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.