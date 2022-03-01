Оккупанты опять обстреляли Харьков, есть погибшие

В Харькове обстреляли жилой микрорайон.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Спасатели сообщают, что в результате авиаудара между вторым и третьим подъездом дома погибли восемь человек, шестеро пострадали, 38 человек спасли.
Также есть информация, что в Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший город.
По предварительной информации главы администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, самолет упал в районе рынка Лоск.
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С этого самолета прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте. Предварительно в доме погибли восемь человек, восемь травмированы.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
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