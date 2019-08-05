Россияне устроили массовую драку с поляками

Причиной драки стало выяснение отношений по нелегальной торговли сигаретами. Фото: sud.ua

Польская полиция задержала в Кракове 20 граждан России за драку с местными футбольными фанатами.

Перепалка произошла возле одного из краковских торговых центров. Дрались граждане РФ, в основном чеченцы, и фанаты футбольного клуба "Краковия". Причиной стало выяснение отношений по нелегальной торговле сигаретами, сообщает RMF24.

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Среди задержанных полицией также несколько граждан Польши.

Правоохранители изъяли у нарушителей оружие и наркотики. Сейчас обыскивают квартиры задержанных.

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