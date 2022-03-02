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среда, 02 марта 2022 13:50

Спецтема: Напад Росії на Україну

Россияне снова атакуют Харьков ракетами: раздаются взрывы
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Российские оккупанты снова атаковали Харьков, пытаются уничтожить телевидение и радио.

Враг ударил запрещенной вакуумной бомбой возле Харьковской телебашни, сообщает заместитель председателя ОГА Роман Семенуха.

"Только что произошло прямое попадание крылатой ракетой в здание горсовета", - заявил он 2 марта.

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Прилетел снаряд и во Дворец труда. Во всех зданиях рядом - нет окон. Сейчас в городе объявлена тревога, раздаются взрывы. Горожан просят не выходить из укрытий.

"Могу вам сказать, что у каждого четвертого в Харькове есть родственники в Российской Федерации. Но отношение к России, которое сегодня есть у города, совершенно иное, чем было прежде. Никогда в городе Харькове не ждали, что может быть такое! Глобальные разрушения, уничтожение, геноцид против украинского народа! И такое, конечно, не прощается", - сказал сегодня городской голова Игорь Терехов.

После обстрела центральной части Харькова сегодня утром пострадали по меньшей мере 13 человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела.

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Снаряд ударил по харьковской школе. Последствия воздушного удара по Харьковскому городскому совету опубликовали ГСЧС.

Последствия воздушного удара по Харьковскому городскому совету
Фото: ГСЧС
Последствия воздушного удара по Харьковскому городскому совету
Последствия воздушного удара по Харьковскому городскому совету
Последствия воздушного удара по Харьковскому городскому совету
Последствия воздушного удара по Харьковскому городскому совету

Вчера россияне обстреляли Харьков из истребителей.

Обстреляли жилой микрорайон. В результате авиаудара погибли восемь человек, шестеро пострадали.

1 марта, сразу после завершения комендантского часа, российские оккупанты взорвали помещение Харьковской областной администрации на площади Свободы.

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