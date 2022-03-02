Россияне снова атакуют Харьков ракетами: раздаются взрывы

Российские оккупанты снова атаковали Харьков, пытаются уничтожить телевидение и радио.

Враг ударил запрещенной вакуумной бомбой возле Харьковской телебашни, сообщает заместитель председателя ОГА Роман Семенуха.

"Только что произошло прямое попадание крылатой ракетой в здание горсовета", - заявил он 2 марта.

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Прилетел снаряд и во Дворец труда. Во всех зданиях рядом - нет окон. Сейчас в городе объявлена тревога, раздаются взрывы. Горожан просят не выходить из укрытий.

"Могу вам сказать, что у каждого четвертого в Харькове есть родственники в Российской Федерации. Но отношение к России, которое сегодня есть у города, совершенно иное, чем было прежде. Никогда в городе Харькове не ждали, что может быть такое! Глобальные разрушения, уничтожение, геноцид против украинского народа! И такое, конечно, не прощается", - сказал сегодня городской голова Игорь Терехов.

После обстрела центральной части Харькова сегодня утром пострадали по меньшей мере 13 человек. Продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела.

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Снаряд ударил по харьковской школе. Последствия воздушного удара по Харьковскому городскому совету опубликовали ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Вчера россияне обстреляли Харьков из истребителей. Обстреляли жилой микрорайон. В результате авиаудара погибли восемь человек, шестеро пострадали. 1 марта, сразу после завершения комендантского часа, российские оккупанты взорвали помещение Харьковской областной администрации на площади Свободы.