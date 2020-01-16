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четверг, 16 января 2020 16:00

Российский лайнер "Суперджет" экстренно сел на недостроенную полосу

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  В авиакомпании «ИрАеро» рассказали, что четыре из девяти купленных SSJ-100 неисправные
В авиакомпании «ИрАеро» рассказали, что четыре из девяти купленных SSJ-100 неисправные

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании "ИрАеро" экстренно сел на недостроенную полосу московского аэропорта Домодедово. В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет следовал из из поселка Сабетта в Москву, сообщают российские СМИ.

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В аэропорту Домодедово и в пресс-служба авиакомпании подтвердили, что лайнер приземлился на неработающую взлетно-посадочную полосу. Детали инцидента уточняются. При этом представители гавани отметили, что самолет сел штатно.

В "Домодедово" работают две полосы, с 2014 года там также строится третья, которая должна заменить одну из двух старых.

Сабетта - вахтовый поселок в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

13 января самолет SSJ-100, следовавшего из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт вылета из-за возможных проблем с двигателем.

В начале января "ИрАеро" направила претензию производителю Sukhoi Superjet с требованием возместить 1,9 миллиарда рублей убытков из-за эксплуатации самолетов. В авиакомпании рассказали, что четыре из девяти купленных SSJ-100 неисправны. Кроме того, один из самолетов простаивает три года, его используют в качестве донора запчастей.

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16
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