Третье проиcшествие за день с Superjet 100 произошло в Шереметьево

Воздушное судно "Аэрофлота" должно было отправиться в Ульяновск в 13:55 Фото: Change.org

В московском аэропорту "Шереметьево" отменили вылет еще одного самолета Sukhoi Superjet 100.

Воздушное судно "Аэрофлота" должно было отправиться в Ульяновск в 13:55, сообщает OBOZREVATEL.

"Самолет, который готовился к вылету в Ульяновск, буквально сняли с полосы. Superjet уже вырулил и готовился к взлету, когда пилот неожиданно доложил о сбое", - говорится в сообщении.

По данным источника, у пассажирского лайнера произошел сбой в системе реверса. Тормозные створки оказались отключенными и могли не раскрыться при посадке. Борт меняют на другой Superjet.

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По информации на сайте "Шереметьево", отправление рейса действительно перенесли - пассажиры отправятся в Ульяновск в 15:35.

Российские следователи обратили внимание на особенности производства самолета Sukhoi Superjet 100, который сгорел в аэропорту "Шереметьево". Эксперты допускают, что в этом также может крыться причина аварии. Для изучения изъяли внутреннюю переписку предприятия "Гражданские самолеты Сухого" о требованиях к комплектующим, а также используемым пластикам и металлам, пишет "Лента.ру".