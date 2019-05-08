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среда, 08 мая 2019 08:11

Трагедия в Шереметьево: назвали еще одну вероятную причину

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Трагедия в Шереметьево: назвали еще одну вероятную причину
Российские следователи обратили внимание на особенности производства самолета Sukhoi Superjet 100, который сгорел в аэропорту "Шереметьево". Фото - UAportal

Российские следователи обратили внимание на особенности производства самолета Sukhoi Superjet 100, который сгорел в аэропорту "Шереметьево".

Эксперты допускают, что в этом также может крыться причина аварии, рассматривается токсическая версия. Для изучения уже изъяли внутреннюю переписку предприятия "Гражданские самолеты Сухого" о требованиях к комплектующим, а также используемых пластиков и металлов, пишет "Лента.ру".

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Уже в первые часы расследования встал вопрос о высокой скорости распространения пламени.

"Конечно, это может быть объяснено топливом, которое разлилось. Но следствию необходимо однозначно исключить версию легковоспламеняющихся пластиков, выделяющих ядовитый дым. Такой вопрос поставили перед судебно-медицинскими экспертами, но соответствующее исследование длинное: оно займет минимум три недели", - говорится в статьи.

Авиакатастрофа в российском аэропорту " Шереметьево" могла произойти из-за действий пилотов. Такую главную версию трагедии с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 "Москва-Мурманск" российской компании "Аэрофлот" озвучил следственный комитет РФ.

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