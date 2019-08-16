Жесткое приземление самолета в Подмосковье: пассажиры отказались лететь в Крым

Треть пассажиров самолета "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, отказались лететь в аннексированный Россией Крым. Фото - Радио Свобода

Треть пассажиров самолета "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, отказались лететь в аннексированный Россией Крым.

Это - 77 пассажиров. Им вернут деньги, а также обещают выплатить компенсации, сообщили на странице Ural Airlines в Facebook.

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По состоянию на вечер 15 августа, 7 пассажиров вылетели в Крым другими рейсом. Еще 65 пассажиров с багажом и ручной кладью доставлены автобусом в отель аэропорта Домодедово и оттуда отправятся в Крым дополнительным рейсом.

84 человека из этого рейса отпустили домой "для проведения следственных мероприятий 16 августа".

ЧП с самолетом "Уральских авиалиний" произошло утром 15 августа. Airbus А-321 и совершил аварийную посадку в поле. Самолет вылетел из аэропорта "Жуковский" и через 15 мин. был вынужден там же приземляться из-за возгорания двигателя.