"Роман" 8-летней украинки с блогером: девочка сравнила себя с Бетховеном и Ван Гогом

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
2 Просмотров: 1566
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 513
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 603
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 864
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1179
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1827
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 252
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 918
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
14
4
3
4
10
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
Депутат угрозами &quot;выбивал&quot; взятку у столичного нотариуса
Депутат угрозами "выбивал" взятку у столичного нотариуса
7-летний мальчик не вернулся с прогулки
7-летний мальчик не вернулся с прогулки
Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
19-летний аферист обманывал людей в Instagram
19-летний аферист обманывал людей в Instagram
Видео
Все видео
Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских
Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских
"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео
"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео
Полицейские выстрелами ловили беглеца после ДТП: видео преследования
Полицейские выстрелами ловили беглеца после ДТП: видео преследования
Сестры 13 и 15 лет разбились на мотоцикле: кадры смертельного ДТП
Сестры 13 и 15 лет разбились на мотоцикле: кадры смертельного ДТП
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 351
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 306
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 252
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1791
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 90
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
четверг, 08 апреля 2021 16:57

"Роман" 8-летней украинки с блогером: девочка сравнила себя с Бетховеном и Ван Гогом

  Комментировать
&quot;Роман&quot; 8-летней украинки с блогером: девочка сравнила себя с Бетховеном и Ван Гогом
На своей странице в Instagram девочка написала, что много по-настоящему талантливые, гениальные люди имели отклонения, отличались от других, тем самым вызывая к себе негативное отношение и оценки Фото: instagram.com/milamaxanets

Блогерша 8-летняя Милана Маханец после волны хейта, которая хлынула после ее якобы "романа" с 13-летним коллегой Пашей Паем, сравнила себя с гениями - Ван Гогом, Гофманом, Достоевским, Пушкиным и другими писателями, музыкантами и художниками.

В Instagram девочка написала, что много по-настоящему талантливые, гениальные люди имели отклонения, отличались от других, тем самым вызывая к себе негативное отношение и оценки.

"Стоит ли загонять этих людей в рамки стандартов, или они нужны миру такими, какими они есть?" - написала Милана.

В список гениев "с отклонениями" блогерша внесла одержимого бесом Ван Гога, Гофмана, страдавшего манией преследования и галлюцинациями, Врубеля и Хармса, которые были клиентами психушки, Достоевского с его эпилепсией, Мандельштама с неврозом и попытками суицида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Роман" 8-летней украинки с блогером: девушка пожаловалась на соцслужбы

"Серьезными нарушениями психики страдали Шуман, Бетховен, Гаршин, Гоголь, Руссо, Ницше, Чюрленис, Гендель. Анна Ахматова боялась открытых пространств, а Маяковский инфекций, он везде носил с собой мыльницу", - продолжила девочка список фамилий, некоторые из которых незнакомые даже многим взрослым.

Но это еще не все: в перечень гениев "с отклонениями" вошли Берлиоз, Рафаэль, Крамской, Державин, Мопассан, Глинка, Скрябин и даже Пушкин.

14 марта 2021-го пользователи соцсетей обратили внимание на несовершеннолетних блогеров - Милану из Украины и Павла из РФ. В их аккаунтах появились фотографии и видео, на которых дети откровенно позируют, обнимаются и целуются на камеру. Сеть взорвалась негодованием. Уполномоченный президента по правам ребенка Кулеба обратился в киберполицию с просьбой расследовать откровенные публикации в соцсетях этих несовершеннолетних.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Роман" 8-летней украинки с блогером: девочка сравнила себя с Бетховеном и Ван Гогом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества

Полиция не позволила жениться Николаю Костомарову

На Солнце обнаружили самое большое пятно

Депортировали 6 тыс. членов религиозных общин

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Разбомбили сельскую школу

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 3 Просмотров: 22672
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 13410
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 11547
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 9883
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 5949
Происшествия
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
14
 Просмотров: 72
Водитель маршрутки обозвал ветерана АТО свиньей: подробности скандала
Водитель маршрутки обозвал ветерана АТО свиньей: подробности скандала Просмотров: 378
Депутат угрозами "выбивал" взятку у столичного нотариуса
Депутат угрозами "выбивал" взятку у столичного нотариуса
4
 Просмотров: 306
Пограничники не пустили в Украину российских моряков
Пограничники не пустили в Украину российских моряков Просмотров: 567
Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских
Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
6
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в ОРДЛО
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Голосов: 333
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть