Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером

В соцсетях разразился скандал из-за откровенных постов о романтических отношениях модели 8-летней Миланы Маханец с блогером 13-летним Павлом Паем.

Мать девочки говорит, что у детей действительно любовь, и советует "недоброжелателям" не вмешиваться, пишет УНИАН. На фото ребенок целуется с парнем и позирует в откровенной одежде.

Известно, что на День влюбленных дети арендовали отдельную квартиру. Мать 8-летней Миланы это не беспокоит: она поддерживает Instagram-карьеру дочери.

"Контент для педофилов часто делают сами родители со своими детьми. Кто-то делает хардкор для закрытых сайтов, а кто-то открыто для Instagram и так далее. Это срежиссированный родителями публичный "роман" 8-летней девочки из Киева и 13-летнего мальчика. У девочки миллионы подписчиков в разных соцсетях. Миллионы детей хотят также стать объектами возбуждения для педофилов и зарабатывать на этом деньги", - написала юрист Анна Маляр в Facebook.

Автор: unian.ua Мать девочки говорит, что у детей действительно любовь и советует "недоброжелателям» не вмешиваться

Автор: unian.ua В соцсетях люди пишут, что на ситуацию немедленно должна отреагировать полиция и специальные службы

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По ее словам, это посягательство на нормальное половое развитие детей, которые на это смотрят и которые в этом участвуют.

"Во-вторых, те, кто на этом зарабатывает, просто поймите, что вы это все сеете там, где сами живете. Вам не удастся избежать этих плодов. Поэтому вы и ваши дети будете жить, учиться, создавать семью в той среде, в котором вы вот так ссорите своим "педофильным искусством", - говорит Маляр.

Известно, что у Миланы 482 тыс. подписчиков в Instagram, у Паши - почти 32 тыс. Популярными дети стали благодаря соцсети Like: там у девочки почти 6 млн фолловеров, у парня - полмиллиона. Милана - модель. Девочка снимается для брендов детской одежды.

Пользователей сети возмутили отношения детей. Люди пишут, что детство должно быть детством и на ситуацию немедленно должна отреагировать полиция и специальные службы. Некоторые пишут, что таких родителей надо лишать прав.

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