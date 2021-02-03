Секс-скандал в школе: учительницу биологии застукали в объятиях старшеклассника

В Винницкой области учительница закрутила роман с учеником. Их застукали "на горячем". Фото: pixabay.com

В одной из школ в Калиновском районе Винницкой области 30-летняя учительница биологии закрутила роман со старшеклассником.

Любовников "на горячем" поймал 50-летний муж учительницы, который является директором школы. Выяснилось, что пара закрутила роман еще во время первого локдауна в марте прошлого года, пишет "33-й канал".

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Сначала односельчане заметили, что 11-классник на собственном авто подвозит учительницу домой. А по вечерам она ходит в местный клуб. Из-за этого начались слухи об изменах, но муж учительницы отказывался в это верить. Два завуча специально следили, чтобы доказать директору. Застукали пару в кабинете биологии - там муж увидел обнаженную жену в объятиях школьника.

Из-за скандала учительница ушла из школы, а муж выгнал ее из дома. Ходят слухи, что она стала любовницей отца старшеклассника. И устроилась на его ферму секретаршей.

Замужняя преподавательница из Колумбии 40-летняя Йокаста угрожала ученикам "завалить" на экзамене, если они не займутся с ней сексом. Женщина подходила к ребятам в школе, где работала, и просила номер телефона, чтобы "помочь с учебео". Некоторых из своих "жертв" она находила в социальных сетях.