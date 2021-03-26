"Роман" 8-летней украинки с блогером: девушка пожаловалась на соцслужбы

8-летняя Милана Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с блогером 13-летним Павлом Паем, пожаловалась на то, что ей не дают покоя социальные службы.

Сотрудники приходят к ним домой и не позволяют спать в одной постели с матерью, написала девушка в Instagram-stories.

Автор: instagram.com/milamaxanets/?hl=ru Родители Паши запрещают детям видеться

Автор: instagram.com/milamaxanets/?hl=ru Девушка жалуется, что социальные службы не дают покоя

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Роман" 8-летней украинки с блогером: аккаунты детей заблокировали

"Где были социальные службы, когда я в 5 лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну койку? Помогать надо было раньше. Забирать у меня любимых людей - это не помощь", - возмутилась Милана.

Девушка рассказала, что родители Паши запретили им общаться. Пока она не знает, временное это решение или постоянное.

Юная модель из Киева Милана Маханец заявила в Instagram об отношениях с блогером Павлом Паем. Девочка опубликовала снимок, на котором позирует в объятиях любимого. Дети снимают совместные видео, ходят в кино и целуются.