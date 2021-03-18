"Роман" 8-летней украинки с блогером: аккаунты детей заблокировали

Модель из Киева 8-летняя Милана Маханец заявила об отношениях с блогером 13-летним Павлом Паем Фото: instagram.com/pasha_pai

В сети LIKEE заблокировали аккаунты юных блоггеров 13-летнего Паши Пая и 8-летней Миланы Маханец через контент, который распространялся с их страниц.

Сообщение об этом поступило от официального представителя сети, сообщил Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

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"Чрезвычайно важно, чтобы социальные сети сознательно относились к контенту, который в них распространяется, в частности контента с участием детей. После инцидента, который получил резонанс, аккаунты" юных блогеров "в сети LIKEE заблокированы. Поступило сообщение от официального представителя сети, они возмущены таким контентом ", - говорит Кулеба.

Детский омбудсмен отметил, что все социальные сети, которыми пользуются дети, должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь дети очень чувствительны, и деструктивный контент имеет на них сильное влияние.

Юная модель из Киева Милана Маханец заявила в Instagram об отношениях с блогером Пашей Паем. Девочка опубликовала снимок, на котором позирует в объятиях любимого. Дети снимают совместные видео, ходят в кино и целуются.