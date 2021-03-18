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четверг, 18 марта 2021 11:57

"Роман" 8-летней украинки с блогером: девочка обратилась к детскому омбудсмену

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&quot;Роман&quot; 8-летней украинки с блогером: девочка обратилась к детскому омбудсмену
Модель из Киева 8-летняя Милана Маханец заявила об отношениях с блогером 13-летним Павлом Паем Фото: instagram.com/pasha_pai

8-летняя Милана Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Паем, публично обратилась к уполномоченному по правам ребенка Николаю Кулебе.

Девочка предложила ему встретиться, пишет Obozrevatel. Она надеется, что детский омбудсмен действительно борется за справедливость.

"Добрый день. Можно мы с вами встретимся и посмотрим в глаза друг другу?" - написала Милана.

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Затем девочка призвала своих сторонников засыпать омбудсмена комментариями в знак ее поддержки.

Известно, что за одну ночь на страницу Кулебы в Instagram зашли более 40 тыс. пользователей.

Юная модель из Киева Милана Маханец заявила в Instagram об отношениях с блогером Пашей Паем. 8-летняя девочка опубликовала снимок, на котором позирует в объятиях любимого. Дети снимают совместные видео, ходят в кино и целуются.

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