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четверг, 18 марта 2021 10:35

"Роман" 8-летней украинки с блогером: девочка удалила из соцсети скандальные фото

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&quot;Роман&quot; 8-летней украинки с блогером: девочка удалила из соцсети скандальные фото
Модель из Киева 8-летняя Милана Маханец заявила об отношениях с блогером 13-летним Павлом Паем Фото: instagram.com/pasha_pai

8-летняя модель Милана Маханец, которая возмутила сеть своими отношениями с 13-летним блогером Пашей Пай, удалила из Instagram откровенные фото с парнем.

У девочки были снимки, на которых она обнимается, целуется и спит в одной постели с подростком.

Полиция допросила мать девочки, которая ведет ее социальные сети, и начала расследование в отношении распространения порнографии, пишет РБК-Украина. Видимо это стало причиной удаления скандальных снимков.

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Известно, что ранее мать 8-летней Миланы уверяла, что у детей действительно любви и советовала "недоброжелателям" не вмешиваться. Однако теперь женщина заявила - настоящих отношений у детей нет, а Паша относится к дочери как брат.

Также, женщина сказала, что на детях деньги не зарабатывает, и ничего постыдного во взрослых фото детей не видит. Она просит не травмировать детей, но тут же снимает сторис с журналистами.

По словам Дарьи, инициатором этого всего были сами дети. И в роман детей не укладывалось то, что сейчас показывают СМИ.

"Я никогда не планировала зарабатывать на ребенке. Я планирую, чтобы она была популярным блогером, когда вырастет. Когда она сама сможет вести свою страницу", - заверила женщина.

Милана, Паша и их родители уже дали показания в полиции. Дарья надеется, что уголовное производство относительно возможного изготовления порнографии, будет закрыто до суда из-за отсутствия состава преступления. Сама же Милана призналась, что любит Пашу, как брата.

Юная модель из Киева Милана Маханец заявила в Instagram об отношениях с блогером Павлом Паем. 8-летняя девочка опубликовала снимок, на котором позирует в объятиях любимого. Дети снимают совместные видео, ходят в кино и целуются.

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