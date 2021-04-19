Родственники устроили кровавую драку за коня. Мужчина прошил шурина вилами

В Житомирской области из-за коня подрались родственники. Шурин получил вилами колото-резаные раны. Фото: zt.npu.gov.ua

18 апреля в селе Чернорудке Житомирской области конфликт между родственниками 33 и 36 лет закончился дракой.

В результате младший из них с тяжелыми травмами в больнице - получил колото-резаные раны шеи и грудной клетки. Другого задержали полицейские. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Около 13:30 во дворе домохозяйства, где проживают оба мужчины, между ними возник конфликт из-за коня. Оба намеревались работать с ним и никто не собирался уступать другому. Поэтому спор перешел в схватку, во время которой 36-летний мужчина схватился за вилы. В результате его шурин получил колото-резаные раны и был срочно госпитализирован медиками", - рассказали полицейские.

Дело расследуют как умышленное тяжкое телесное повреждение. Мужчине грозит до восьми лет за решеткой.

В Ровно умер полицейский группы реагирования 25-летний Александр Гордейчук. На вызове на него бросился мужчина с вилами, ранил плечо и руку, а еще нанес тяжелую черепно-мозговую травму. Медики пытались спасти его жизнь, однако он умер, не приходя в сознание.