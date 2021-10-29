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пятница, 29 октября 2021 11:12

Родители 16-летнего водителя из Харькова не принесли извиинения семье погибшего

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Родители 16-летнего водителя из Харькова не принесли извиинения семье погибшего
Николай Харьковский. Фото: УНИАН

Родители 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, не попросили прощения у семьи погибшего водителя.

Об этом заявила дочь умершего Анастасия Носова, пишет "Главком".

Она прокомментировала слова отца Харьковского о том, что сына хотят "сделать преступником".

"Любые родители будут защищать ребенка. А насколько ребенок поступил хорошо или плохо - это дело морали родителей. Как мать я понимаю родителей парня. Конечно, они будут отстаивать ребенка. Мне кажется, что каждый человек должен определять, где хороший поступок, а где плохой. Здесь дело даже не в наказании, а в ответственности", - сказала Носова.

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Добавила, что знает о семье подозреваемого из СМИ и Facebook.

"Знаю, что их семья не из бедных. Я в 16 лет на Infiniti не ездила, а зарабатывала себе на сапоги и куртку. Если говорить о возможностях этой семьи, то, пожалуй, они молодцы, достигли чего-то. Но это уже разговор на другую тему. Думаю, что деньги не всегда решают в мире. Лучше быть без денег, но иметь другие качества", - отметила Носова.

16-летний подозреваемый принес извинения родным погибшего. Подросток утверждает, что Infiniti была неисправной.

Авария в Харькове произошла на перекрестке просп. Гагарина и ул. Одесской вечером 26 октября. 16-летний водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti и водитель. Их госпитализировали. Скорость машины превышала 100 км/ч.

28 октября суд избрал меру пресечения Харьковскому в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины Харьковскому грозит наказание от трех до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без этого.

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Дата
29
октября

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