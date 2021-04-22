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четверг, 22 апреля 2021 10:04

Ревнивец сжег авто своего соперника и уничтожил еще три легковушки
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На Киевщине мужчина устроил масштабный пожар на парковке.

Инцидент произошел на одной из улиц села Петропавловская Борщаговка. Он из-за ревности к девушке поджег авто своего соперника. Огонь перекинулся на три другие машины, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Информация о том, что на одной из улиц села Петропавловская Борщаговка горит автомобиль, поступила в управление полиции 14 апреля около 04:00. О происшествии сообщил житель многоэтажки, чей автомобиль был припаркован напротив дома. Во время следственно-оперативных действий сотрудники полиции на доме, где живут пострадавшие, обнаружили камеру видеонаблюдения, которая зафиксировала неизвестного мужчину. Он около 02:30 подошел к одной из иномарок, после чего и произошло возгорание транспортного средства. Правоохранители выяснили, что поджигателем является местный житель, водитель элитных авто. Мужчина из-за ревности поджег автомобиль ухажера своей подруги ", - говорится в сообщении.

На Киевщине мужчина устроил масштабный пожар на парковке
Фото: kv.npu.gov.ua
На Киевщине мужчина устроил масштабный пожар на парковке
Он хотел отомстить сопернику
Он хотел отомстить сопернику

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Инструкцию, как сделать смесь для поджога, 35-летний мужчина нашел в интернете. Авто он поджег, когда поклонник припарковался во дворе девушки. Известно, что в результате пожара никто из людей не пострадал.

Правоохранители провели обыск по месту жительства поджигателя и изъяли у него более $ 80 тыс. наличными, мобильный телефон, наркотики, банковские карты.

За содеянное поджигателю грозит от трех до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В Харькове неиникто звестные ночью сожгли авто. Инцидент произошел возле жилого дома на Даче №55 в Киевском районе города. Иномарка была припаркована между многоэтажкой и гаражами. Вскоре в подъезде многоэтажки, у которой произошел пожар, появилась надпись с обращением к одному жителю.

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Дата
22
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