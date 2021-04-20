Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание

В Харькове неизвестные ночью сожгли авто.

Инцидент произошел возле жилого дома на Даче №55 в Киевском районе города. Иномарка была припаркована между многоэтажкой и гаражами. Вскоре в подъезде многоэтажки, у которой произошел пожар, появилась надпись с обращением к одному жителю, пишет Telegram канал "Харьков 1654". На место выезжали спасатели, они потушили авто.

Автор: t.me/kharkiv_1654 Неизвестные на стене написали "Егоров, сепаратизм вредит здоровью"

Автор: t.me/kharkiv_1654 Рядом оставили похоронный венок

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Известно, что на стене написали: "Егоров, сепаратизм вредит здоровью". Рядом лежал погребальный венок.

Местные жители считают, что "послание" предназначено для владельца сгоревшей машины.

В селе Партизанское Днепропетровской области 50-летний мужчина сжег авто знакомой. Он облил салон бензином, поджег и убежал.