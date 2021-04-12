Мужчина облил бензином и поджег авто знакомой. Преступление попало на видео

Фото: dp.npu.gov.ua

Возле одного из домов в селе Партизанское Днепропетровской области 50-летний мужчина сжег авто своей знакомой. Он облил салон бензином, поджег и убежал. Преступление произошло вечером 10 апреля.

Подозреваемого задержали, сообщили сегодня, 12 апреля, в отделе коммуникации областной полиции.

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"На почве ссоры злоумышленник подошел к автомобилю, открыл дверь, облил салон транспортного средства бензином, поджег его и скрылся. Сразу после совершения преступления полицейские разыскали и задержали преступника", - сказано в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Одесские правоохранители задержали пожарного из Днепропетровской области, который подозревается в поджоге трех элитных иномарок в Одессе. Следствием установлено, что "работал" за деньги вместе с двумя сообщниками.