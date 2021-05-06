Ресторан украсил стены скандальными росписями о "понаехавших"

Львовская сеть ресторанов "Реберня" открыла свое заведение в Одессе и попала в скандал из-за рисунков, на которых изображены Дюк с надписью: "Понаехали", Екатерина Вторая с чемоданом и указателем на Ростов.

Некоторых местных жителей это оскорбило. Другие же наоборот назвали это проявлением оригинального чувства юмора, пишет "7 канал". Скандальные изображения в итоге решили заклеить. Тем более, что ресторан набрал много негативных отзывов в Google.

Один из организаторов сети ресторанов "Реберня" Андрей Худо написал в Facebook, что они искренне любят Одессу, как и остальные украинские города.

"Каждая наша "Реберня" - это современный ресторан, который так же является галереей. И здесь украинские художники имеют возможность выставлять свои работы, в том числе на острые темы. Актуальное искусство никогда не бывает удобно и не требует к себе однозначного положительного отношения", - отметил Худо.

Фото: facebook.com/akhudo

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В итоге часть экспозиции решили изменить. Пользователи сети отметили, что организаторы ресторана слишком быстро сдались.

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