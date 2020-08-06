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четверг, 06 августа 2020 14:51

Разыскивают насильника с татуировкой на лбу в ​​виде двух точек: показали фото

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В Киеве полицейские разыскивают 24-летнего подозреваемого в изнасиловании 25-летней женщины.

Преступление произошло в начале августа в подвале на ул. Сретенской. Подозреваемым оказался 24-летний уроженец Донецкой области: Мужчину задержали.

Следователи объявили фигуранту о подозрении, но он не явился на судебное заседание для избрания меры пресечения. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Мы выяснили, что потерпевшая ждала такси, как вдруг к ней подбежал неизвестный и ударил. Затем затащил ее в подвальное помещение заброшенного здания, где изнасиловал. А после этого скрылся с места совершения преступления. Фигуранта установили и сообщили о подозрении, но он не явился на судебное заседание для избрания меры пресечения", - рассказал и.о. начальника Шевченковского управления полиции Виталий Чернышенко.

Приметы подозреваемого: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы длинные светлого цвета. Характерной приметой является татуировка на лбу в виде двух точек.

Автор: facebook.com/UA.KyivPolice
  В Киеве полицейские разыскивают 24-летнего подозреваемого в изнасиловании. Его особая примета - татуировка в виде двух точек на лбу
В Киеве полицейские разыскивают 24-летнего подозреваемого в изнасиловании. Его особая примета - татуировка в виде двух точек на лбу

Злоумышленника могут посадить на 5 лет. При наличии информации о его местонахождении, полицейские просят сообщить по телефону (063) 482-73-00 или по спецлинии 102.

В Сумах 31-летний житель Полтавской области изнасиловал 9-летнюю девочку в съемной почасово квартире. С ребенком насильник познакомился в социальной сети. Впоследствии предложил встретиться.

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Дата
06
августа

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