Расстрел военных под Житомиром: что требуют родные убитых

Фото: facebook.com/inna.vulchin

Завершается судебный процесс над 59-летним Анатолием Захаренко с Новоселицы на Житомирщине, который расстрелял на пруду семерых военных и волонтеров.

Убийство называют самым массовым за последние годы. Родные погибших требуют для обвиняемого самого сурового наказания - пожизненного заключения, говорит жена одного из них Инна Вульчин.

"Судебный процесс действительно финиширует. Уже допросили Анатолия Захаренко в суде, но это было без нас. Так случилось, что об этом ключевом заседании мы были уведомлены поздно. В этом мы увидели предвзятость. Далее судья сказала готовиться к дебатам. Состоятся ли они 1 июля, на следующем заседании - вопрос", - говорит женщина, передает "Сегодня".

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У Анатолия Захаренко очень часто меняются версии произошедшего - от допроса к допросу, говорит. Сначала у него была версия о том, что на него чуть ли не с ножом нападали. Затем, когда у него появился адвокат, прозвучала версия, что гости задумали его убить, но перед убийством пошли спать.

"Все эти версии удивляют. Если же говорить о мотивах, почему были убиты семь человек, то могу сказать так: Захаренко очень вспыльчивый человек. Есть информация, что в 2015 году он угрожал соседу ружьем", - говорит Инна Вульчин.

Добавила, что даже через год не верит в то, что на берегу пруда между мужчинами произошел конфликт. Эту версию не подтверждает никто, кроме него самого.

22 мая в прошлом году компания киевлян, среди которых были АТОвцы и волонтеры, отдыхали на пруду. У них возник конфликт с владельцем водоема. Тот сначала уехал, а потом вернулся и из охотничьего ружья открыл стрельбу. Выжить удалось только одному пострадавшему - он убежал. Стрелец сам вызвал полицию и сдался. Материалы следователи передали в суд в октябре прошлого года.