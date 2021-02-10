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среда, 10 февраля 2021 18:27

Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель

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Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель
58-летний Анатолий Захаренко из села Новоселица Попельнянского района Житомирской области ночью 22 мая прошлого года расстрелял семерых мужчин. Фото: zt.npu.gov.ua

В Житомире продолжается суд по делу массового убийства военных и волонтеров, которое произошло на пруду в прошлом году.

Сегодня, 10 февраля, свидетельствовал ветеран батальона Нацгвардии Вадим Федюнин. Он единственный, кто выжил во время стрельбы. Мужчина рассказал, что в тот день он с 7 товарищами приехал на озеро без предупреждения. Арендатора ставка - Анатолия Захаренко - Федюнин знал около 15 лет, он встретил их как обычно. Днем рыбачили, затем сели ужинать. Позже Федюнин пошел спать. А через 20 мин. услышал выстрелы и увидел в дверях Захаренко с ружьем.

"Гульчину он стрелял в упор. Я худой и так боком стал, у него уже не было патронов, ему надо было перезарядиться. Он побежал на улицу, на ходу перезаряжался", - рассказывает свидетель, передает ТСН.

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Федюнин тем временем побежал в деревню, там вызвал полицию и скорую. Почему подсудимый начал стрелять, с рассказа свидетеля непонятно. Основная версия следствия - бытовой конфликт, но среди причин рассматривались и то, что в день убийства Захаренко сдал полиции мужчину, который якобы требовала дань за пользование прудом. Но Федюнин говорит, что к расстрелу это отношения не имело. Того человека он и его друзья не знали. Однако все наоборот ему руку пожали, что "сдал" вымогателя.

Добавил, во время ужина обвиняемый выпивал и даже употреблял наркотики. Но защита Захаренко это опровергает.

Обвиняемый в суде был под усиленной охраной. И конвой к нему никого не подпускал. Единственное, что удалось услышать от него - вскрик с места, что Федюнин говорит неправду.

22 мая в прошлом году компания киевлян, среди которых были АТОвцы и волонтеры, отдыхали на пруду. У них возник конфликт с владельцем водоема, тот сначала уехал, а потом вернулся и из охотничьего ружья открыл стрельбу. Выжить удалось только одному пострадавшему - он убежал. Стрелец сам вызвал полицию и сдался. Досудебное следствие по делу завершено. Материалы следователи передали в суд в октябре прошлого года.

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Дата
10
февраля

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