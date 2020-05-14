Расправу организовала подруга: новые подробности избиения 19-летней девушки

На Харьковщине компания устроила расправу над подругой. Фото: facebook.com/cyber.hnuvs

19-летнюю девушку из села Феськи на Харьковщине, которую избили толпой, из дома выманила 18-летняя подруга. Она и организовала расправу над потерпевшей. Мотивы такого поступка устанавливают следователи.

Вместе девушки пошли на кладбище, где их ждала компания, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Потерпевшая вышла на прогулку со своей 18-летней знакомой, которая завела его в малолюдное место рядом с заброшенным магазином за местным кладбищем. К девушке подошли еще шестеро ее знакомых, которые по очереди стали наносить ей телесные повреждения и оскорбляли нецензурной бранью. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. Видео в дальнейшем было выложено в социальной сети", - сказано в сообщении.

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Полицейские установили личности всех правонарушителей. Среди них трое несовершеннолетних - от 14 до 16 лет, остальным участникам - от 18 до 22 лет.

Следствие по делу продолжается. Участникам избиения грозит штраф, общественные или исправительные работы.

Компания устроила расправу над подругой, которая якобы распространяла о них сплетни. Инцидент произошел 10 мая. На распространенном видео видно, как участники конфликта наносят жертве удары по голове и шее. Затем один из участников заставляет девушку встать на колени и просить прощения.