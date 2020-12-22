Работник автосервиса угнал Lexus клиентки и разбил его вдребезги

На Харьковщине работник автосервиса угнал у клиентки Lexus и попал в аварию.

Угонщик не справился с управлением и слетел в лесополосу, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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Автор: hk.npu.gov.ua Работник автосервиса угнал у клиентки Lexus и попал в аварию

Автор: hk.npu.gov.ua Мужчину с травмами забрали в больницу

"Сообщение о незаконном завладении автомобилем Lexus RX 300 поступило в Липецкое отделение полиции 21 декабря. Полицейские выяснили, что 21-летняя девушка оставила свой автомобиль Lexus RX 300 на станции технического обслуживания в селе Циркуны для проведения ремонтных работ. 37-летний сотрудник автосервиса, находясь в нетрезвом состоянии, решил завладеть транспортным средством. Во время движения по кольцевой дороге вблизи экопарка мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу", - говорится в сообщении.

Мужчину с травмами забрали в больницу. За угон автомобиля ему грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

На Черниговщине 80-летний мужчина у сельсовета похитил Lexus. Вместо элитного автомобиля под сельсоветом он оставил велосипед "Аист".