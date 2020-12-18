80-летний мужчина возле сельсовета украл Lexus - на его месте оставил велосипед

На Черниговщине 80-летний мужчина у сельсовета похитил Lexus.

Вместо элитного автомобиля под сельсоветом он оставил складной велосипед "Аист", сообщили в патрульной полиции Черниговской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заказал эвакуатор и прятал в гараже: мужчина украл автомобиль и продал его

Фото: facebook.com/policechernigivshchini

"Сообщение об исчезновении автомобиля в полицию поступило вечером 17 декабря. Заявитель рассказал правоохранителям, что транспортное средство стояло у Крехаевского сельского совета. Ключи остались в замке зажигания. Автомобиль был заведен, потому что его владелец решил зайти в админздание лишь на несколько минут ", - говорится в сообщении.

На поиски автомобиля бросились не только полицейские и владелец, но и неравнодушные жители. Машину догнали в Рожнах Броварского района Киевской области.

Всех удивило, что за рулем был 80-летний мужчина. Похититель рассказал, что ехал мимо сельсовета на своем велосипеде. Когда увидел Lexus - решил его украсть. Вместо него оставил свой велосипед.

Правоохранители выяснили, что ранее у мужчины проблем с законом не было. Жил он сам. Ему может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы.

В Мироновке Киевской области мужчина приютил женщину, а она его обокрала. Пока хозяин спал, гостья похитила его мобильный телефон и автомобиль. Женщина закрыла его внутри и исчезла в неизвестном направлении.