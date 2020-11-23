Мужчина пустил переночевать женщину, а она похитила его автомобиль

В Мироновке Киевской области мужчина приютил женщину, а она его обокрала Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Мироновке Киевской области мужчина приютил женщину, а она его обокрала.

Пока хозяин спал, гостья похитила его мобильный телефон и автомобиль. Женщина закрыла его внутри и исчезла в неизвестном направлении. Утром мужчина пришел с заявлением в полицию, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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"Мужчина приютил в доме женщину, которой негде было переночевать, зато она ночью похитила его телефон и автомобиль Opel, который был припаркован во дворе. Похитительницей оказалась 34-летняя жительница города Богуслав", - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли краденый мобильный телефон и автомобиль в качестве вещественного доказательства. Автомобиль поместили на площадку временного содержания.

В полиции открыли уголовное производство за кражу. Женщине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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