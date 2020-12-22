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вторник, 22 декабря 2020 09:51

Иностранец похитил с предприятия машину и попал в ДТП
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В Киеве охранник похитил с предприятия, на котором работал, автомобиль и попал на нем в ДТП.

Выяснилось, что мужчина - иностранец. За рулем он был под действием алкоголя, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

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В Киеве охранник похитил с предприятия на котором работал автомобиль и попал на нем в ДТП
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
За рулем он был под действием алкоголя
Мужчина иностранец

"На спецлинию 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Леся Курбаса, что в Святошинском районе столицы. Правоохранители установили свидетелей, которые пояснили, что пытались остановить водителя Volkswagen, однако он скрылся в неизвестном направлении. Установив анкетные данные, полицейские пообщались с владельцем иномарки, который рассказал, что оставил машину на стоянке предприятия, где работает, но никому не передавал ее в пользование. Правоохранители установили, что к событию причастен охранник предприятия 1982 года, неоднократно судимый за кражи. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина взял с автостоянки иномарку, но не справился с управлением и совершил ДТП ", - говорится в сообщении.

Похитителя задержали. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

На Черниговщине 80-летний мужчина у сельсовета похитил Lexus. Вместо элитного автомобиля под сельсоветом он оставил складной велосипед "Аист".

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