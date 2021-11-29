Работали по предоплате: супруги обманули украинцев на 2 млн грн

20-летняя жительница Запорожской области вместе с 21-летним сожителем создала сеть фейковых интернет-магазинов, которые работали по предоплате.

Задержанные продавали в соцсетях несуществующий товар, сообщает пресс-служба Нацполиции. Злоумышленники обманули почти тысячу граждан, присвоив более 2 млн грн.

"Пара размещала объявления о продаже одежды и обуви. На страницах, где было более 80 тыс. подписчиков, размещали положительные отзывы о своей работе. От покупателей требовали предоплату, а после получения денег исчезали", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители провели обыски в автомобиле и по месту жительства фигурантов. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и множество наличных.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения в мошенничестве. За содеянное правонарушителям грозит до восьми лет тюремного заключения.

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Приватбанк предупредил украинцев о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом государственных выплат за Covid-вакцинацию. Клиентам через мессенджеры и электронную почту приходят сообщения о доступных выплатах за вакцинацию на несколько тысяч гривен. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт.