Выплата за вакцинацию: Приватбанк предупредил о новом мошенничестве

Приватбанк предупредил украинцев о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом государственных выплат за Covid-вакцинацию.

Ни в коем случае нельзя вводить свои данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах, сообщил пресс-секретарь финучреждения Олег Серга в Facebook.

"Клиентам через мессенджеры и электронную почту приходят сообщения о доступных выплатах за вакцинацию на несколько тысяч гривен. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт", - говорится в сообщении.

Приватбанк просит не открывать такие сообщения и не реагировать на подобные предложения денежных компенсаций или выплат.

Автор: facebook.com/sergaoleg

Банк уже обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.

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С 19 декабря украинцы, которые прошли вакцинацию от коронавируса, смогут получить 1 тыс. грн, анонсированную президентом Владимиром Зеленским, на виртуальные карты через "Дію".