Рада сделала первый шаг к "вовиной тысяче"

Решение поддержали три фракции. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада поддержала за основу внесение изменений в государственный бюджет на 2021 год.

За это проголосовали 285 народных депутатов в четверг, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Речь идет о выделении 3 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных зонах", которые впоследствии могут использовать для выплаты по тысяче гривен вакцинированным гражданам.

"За" проголосовали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос", группы "Доверие" и "Партия "За будущее".

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Парламент также сократил наполовину сроки подготовки проекта закона ко второму чтению.

Законопроект предполагает увеличение доходной части бюджета на 3 млрд - до 1,15 трлн грн.

Депутаты, в частности, предлагают увеличить ожидания от НДС в текущем году на 1,9 млрд, а также на 975 млн – от налога на прибыль предприятий.

15 ноября президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. Средства можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом, сообщили в правительстве.