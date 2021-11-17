"Вовина тысяча": Кабмин рассекретил обещание президента

Выплаты начнут 19 декабря. Фото: НБУ

1000 грн полностью вакцинированным украинцам выплатят на виртуальные платежные карты через "Дія".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства, сообщает Gazeta.ua.

Средства можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом.

Приблизительно 6 тыс. субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе. Она заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего.

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Также в правительстве заявили о возможном расширении финансирования.

"Три миллиарда гривен направляем на программу в этом году и еще три - в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", - заявил премьер.

Никаких налогов на эту 1000 грн. начислять не будут. Также эти средства никак не повлияют на получение субсидии.

О следующих подробностях сообщит Министерство экономики.

В понедельник президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. 1000 грн невозможно будет получить наличными. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря.