"Вовина тысяча": Кабмин рассекретил обещание президента

1000 грн полностью вакцинированным украинцам выплатят на виртуальные платежные карты через "Дія".
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства, сообщает Gazeta.ua.
Средства можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом.
Приблизительно 6 тыс. субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе. Она заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего.
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Также в правительстве заявили о возможном расширении финансирования.
"Три миллиарда гривен направляем на программу в этом году и еще три - в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", - заявил премьер.
Никаких налогов на эту 1000 грн. начислять не будут. Также эти средства никак не повлияют на получение субсидии.
О следующих подробностях сообщит Министерство экономики.
В понедельник президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1000 грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19.
1000 грн невозможно будет получить наличными. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря.
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