Пьяный водитель вместо документов показал полицейским колбасу: видео момента

Во Львове задержали пьяного водителя, который вместо документов показал полиции колбасу. Фото: facebook.com/pitbulllvivofficial

Во Львове на ул. Подголоско задержали нетрезвого 52-летнего водителя вечером 5 апреля.

Он был так пьян, что вместо документов показал патрульным колбасу, которую купил в магазине. Об этом сообщили в сообществе Pitbull Lviv.

Также горе-водитель отказался пройти проверку на состояние алкогольного опьянения "Драгером". В больницу он также не захотел ехать, заявив, что в Украине эпидемия коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяная за рулем пыталась скрыться с места крупного ДТП

"Уточнили у патрульных - колбаса была нарезана слайсами. Впоследствии, когда водитель нашел документы, то колбасу сложил в кошелек", - сообщили в сообществе.

В патрульной полиции Львовской области факт задержания водителя подтвердили. На водителя составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

В Киеве пьяный водитель врезался в припаркованное авто. После совершенного лег "отдохнуть". Послал всех полицейских и скорую помощь на "3 буквы". И 4 ч. не мог подняться на ноги, потому что критически пьяный.