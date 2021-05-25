Пьяный полицейский с пистолетом ночью дебоширил на улице

Дебош мужчина устроил на перекрестке Разумовской и Косвенной Фото: pixabay.com

В Одессе сегодня ночью, 25 мая, нетрезвый мужчина сначала громко кричал, а потом стрелял.

Дебош он устроил на перекрестке ул. Разумовской и Скисной. Об этом пишут в соцсети очевидцы.

"Пьяный мужчина стрелял в воздух, кричал. В 02:00 приехало восемь патрулей его вязать. Спектакль длился два часа. Мужчина, когда понял, что все серьезно, начал рассказывать, что на него напали, а он отстреливался", - рассказали свидетели.

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Они сняли момент выяснения обстоятельств полицейскими. Нетрезвый мужчина показал правоохранителям свой пистолет и предложил выстрелить ему в голову. Известно, что оружие у него изъяли, а также составили админпротокол. Хулигана доставили в отделение полиции.

По предварительной информации, дебоширом оказался сотрудник полиции. У пресс-службы полиции пока никаких данных о ситуации нет.

Обстоятельства выясняются.

В Киеве девушки-подростки распивали алкоголь, курили электронные сигареты и задували свечи в церкви Рождества Христова на Подоле. Все это они делали громко смеясь и крича.