Курили, пили и задували свечи - подростки устроили дебош в церкви

Девушки устроили дебош в церкви. Фото: APNews

В Киеве девушки-подростки распивали алкоголь, курили электронные сигареты и задували свечи в церкви Рождества Христова на Подоле.

Все это они, громко смеясь и крича, снимали на видео.

"Вон свечечки, идем задувать", – говорит одна из девочек и они, подойдя к свечам, начинают задувать их напевая "С днем рождения тебя" и демонстративно крестясь.

Девушки громко смеялись, в том числе над изображениями на иконах, и выкрикивали, курили на камеру электронные сигареты и позировали в храме с алкоголем, поздравляя при этом "всех с Пасхой".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как отметили Пасху украинские звезды

Богослужения в Украине прошли без происшествий. Большинство граждан придерживалась карантина.