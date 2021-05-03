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Курили, пили и задували свечи - подростки устроили дебош в церкви

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Курили, пили и задували свечи - подростки устроили дебош в церкви
Девушки устроили дебош в церкви. Фото: APNews

В Киеве девушки-подростки распивали алкоголь, курили электронные сигареты и задували свечи в церкви Рождества Христова на Подоле.

Все это они, громко смеясь и крича, снимали на видео.

"Вон свечечки, идем задувать", – говорит одна из девочек и они, подойдя к свечам, начинают задувать их напевая "С днем рождения тебя" и демонстративно крестясь.

Девушки громко смеялись, в том числе над изображениями на иконах, и выкрикивали, курили на камеру электронные сигареты и позировали в храме с алкоголем, поздравляя при этом "всех с Пасхой".

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Богослужения в Украине прошли без происшествий. Большинство граждан придерживалась карантина.

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