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воскресенье, 03 октября 2021 16:38

Пьяный отчим до смерти избил 10-летнюю падчерицу

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Пьяный отчим до смерти избил 10-летнюю падчерицу
На Закарпатье пьяный 34-летний мужчина до смерти избил 10-летнюю приемную дочь. Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

В селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района на Закарпатье пьяный 34-летний мужчина избил 10-летнюю приемную дочь.

Сегодня утром, 3 октября, нашел девочку мертвой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Вернувшись накануне вечером пьяным домой, мужчина жестоко избил 10-летнюю падчерицу. А утром отчим увидел ребенка на кровати без признаков жизни", - сказано в сообщении.

Тело ребенка забрали на экспертизу, которая установит причину смерти.

Подозреваемого задержали. За умышленное убийство малолетней ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Следствие по делу продолжается.

В Желтых Водах на Днепропетровщине отчим ударил свою 4-летнюю падчерицу по затылку. В результате девочка ударилась о полку и потеряла сознание.

Ребенок упал в кому, его забрали в реанимацию и подключили к искусственной вентиляции легких.

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